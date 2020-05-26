السعودية تعلن عودة تدريجية لموظفي القطاع العام الأحد المقبل

وكالات

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عودة موظفي القطاع العام السعودي بشكل تدريجي بداية من الأحد المقبل، حسبما أفادت العربية.

وقال الراجحي، إن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "حات وقت العودة للأعمال والنشاط".

وتابع، أن المملكة ستحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين.

وسجلت السعودية، 76726 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و411 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء نحو 48450 حالة.