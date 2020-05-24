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لوفتهانزا تريد تسيير مزيد من الرحلات اعتبارا من يونيو

12:07 م الأحد 24 مايو 2020
لوفتهانزا تريد تسيير مزيد من الرحلات اعتبارا من يونيو

كيف يمكن أن تحصل على رحلة جوية بسعر رخيص؟

برلين (د ب أ)
صرح متحدث باسم شركة "لوفتهانزا" للطيران لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار الأحد بأن الشركة ترغب في تسيير المزيد من الرحلات الجوية مجددا اعتبارا من يونيو المقبل.

وأوضحت "بيلد" أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى نحو 20 وجهة أخرى انطلاقا من فرانكفورت خلال النصف الثاني من يونيو، وبينها هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، وجزيرة رودس اليونانية أيضا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وفارو في البرتغال، والبندقية في إيطاليا، وإيبيزا وملقة في إسبانيا.

وستستقبل جزيرة مايوركا الإسبانية المزيد من رحلات لوفتهانزا بداية من منتصف يونيو بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سوف تفتح حدودها للسائحين الأجانب في يوليو.

وأشارت مصادر لوفتهانزا إلى أن المسافرين الذين يحملون جنسية مزدوجة يشكلون جزءا كبيرا من العملاء على رحلات الشركة إلى مايوركا.

وكانت لوفتهانزا أعلنت بالفعل في منتصف مايو أنها سوف توسع عروضها مجددا في يونيو. وأكد تقرير بيلد ذلك.

وفي سياق متصل، تتواصل اليوم الأحد المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في ألمانيا والشركة التي تسعى إلى الحصول على مليارات من المساعدات الحكومية بسبب تداعيات وباء كورونا العالمي.

الرحلات الجوية برلين شركة لوفتهانزا للطيران

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