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وزير الصحة السوداني: ليس مؤكدا انتشار وباء كورونا في شمال دارفور

12:04 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير الصحة السوداني: ليس مؤكدا انتشار وباء كورونا في شمال دارفور

ارشيفية

الخرطوم - أ ش أ

قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن هناك ظنونا وشكوكا حول انتشار وباء كورونا في شمال دارفور (غرب السودان)، ولكن لم يتم التأكد من هذا الانتشار، وتحوطا نرسل إلى الولاية المعينات الطبية المطلوبة.

وكان والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، قال إن مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، تشهد حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة مُلفتة، مناشدا مواطني مختلف المحليات بعدم القدوم إلى الفاشر، لحين التعرف على أسباب "ظاهرة الوفيات المفاجئة".

وحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة السودانية، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال دارفور إلى ١٢ إصابة، من بين 2728 حالة مُسجلة في السودان.

وأوضح وزير الصحة السوداني، في حوار مع التلفزيون السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أن التراخي في تنفيذ قرار الإغلاق الشامل سبب زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا التزام قيادات الأجهزة الأمنية النظامية بالتشديد في تنفيذ هذا الإغلاق، حيث إن القرارات تصدر لكن هناك معاناة في التنفيذ والتطبيق.

وشدد على أن وزارة الصحة لم تتجاهل أبدا الحالات الأخرى المصابة بأمراض غير فيروس كورونا، حتى أنها تعمل الآن على خطة التصدي لأمراض الخريف، لافتا إلى أنه في خلال أسبوعين ستتوفر قوائم بالمرافق الطبية لمعالجة مختلف الأمراض.

وأضاف وزير الصحة السوداني أن توفير الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة، وهناك اجتماعات متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الأمر.

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