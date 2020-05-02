مقتل شرطي وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بهجمات في ديالى بالعراق
بغداد 2 آيار/مايو (د ب أ)
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن شرطيًا وجنديًا قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بهجمات متفرقة في محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، لدى مرور مركبة عسكرية في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالي، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين".
وأضاف المصدر أن "شرطيًا قتل بنيران قناص لداعش في قرية زاغنية بناحية العبارة شمال شرقي ديالي".
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