طبيب روسي: من المؤلم مشاهدة شباب يصارعون الموت ولا حيلة لهم أمام كورونا

موسكو- (أ ش أ):

قال رئيس مستشفى "سباسوكوكوتسك" بموسكو، أليكسي باجونين، "إنه من المؤلم والمحزن مشاهدة شباب يصارعون الموت ولا حيلة لهم أمام فيروس كورونا المستجد في روسيا، مشيرا إلى قصص حزينة عن شباب باتوا يصارعون الموت بلا حيلة.

وأضاف باجونين - في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء"نوفوستي" اليوم السبت - أن "أولئك الذين يتجاهلون خطر الإصابة بفيروس كورونا ويقارنونه بالأنفلونزا العادية، يتعين عليهم النظر إلى المرضى المصابين وإلى حالتهم الحرجة".

وحث المواطنين الروس على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، مؤكدا أنه يتعين على الجميع التسلح بالصبر واحترام إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية أعلنت أمس (الجمعة) عن تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال المصابين بالفيروس، مؤكدة ضرورة عدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالعدوى.

وسجلت روسيا أمس الجمعة حصيلة يومية قياسية في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بلغت 7933 إصابة جديدة ، ليرتفع العدد الكلي للمصابين منذ تفشي الفيروس إلى 114 ألفا و431 مصابا.