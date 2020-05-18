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بريطانيا: سنجري تحليلًا لكل من تخطى 5 سنوات ولديه أعراض مرتبطة بكورونا

11:32 م الإثنين 18 مايو 2020
بريطانيا: سنجري تحليلًا لكل من تخطى 5 سنوات ولديه أعراض مرتبطة بكورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (أ ش أ):
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن كلا من بلغ خمس سنوات فما فوق ولديه أعراض مرتبطة بفيروس كورونا سيجرى له تحاليل للكشف عن هذا الفيروس المعروف أيضا ب"كوفيد-19".
وأضاف الوزير، في كلمته أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الحكومة تقوم الأن بـ"توسعة حدود من يجري عليهم فحص الفيروس أكثر من أي عدد في الماضي" بعد أن أجرى 100,678 شخصا التحاليل قبل يوم من الأن.
وتابع: "الأن نقوم ببذل المجهود لرفع أعداد من يخضعوا لإجراء الفحص، لكن الفيروس ليس له مكان بعد ذلك للإختباء".. مضيفا "اليوم أعلن أمام البرلمان أن بإمكان كل شخص يبلغ عمره 5 أعوام أو أكثر ولديه الأعراض أن يتقدم لإجراء الفحص".
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر ينطبق الأن على كافة أنحاء المملكة بما فيها ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية إضافة إلى إنجلترا.

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