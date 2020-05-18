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وزير الخارجية البريطاني: الحظر المفروض بسبب كورونا "غير مستدام"

11:32 م الإثنين 18 مايو 2020
وزير الخارجية البريطاني: الحظر المفروض بسبب كورونا "غير مستدام"

وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن الإبقاء على الحظر المفروض للمحافظة على البريطانيين من فيروس كورونا أمر "غير مستدام."

وأضاف - في كلمة له اليوم الإثنين لإعطاء توجيهات بشكل يومي حول إنتشار المرض نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية- إن الحكومة ستبقى على متابعة التطورات "عن قرب".

كانت المملكة المتحدة وكذا معظم دول العالم قد فرضت حظرا على الحركة منذ 23 مارس الماضي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد خفف بعض القيود الأسبوع الماضي؛ بما فيها أن طلب من البريطانيين العودة للعمل إذا ما كانوا لا يستطيعون العمل من المنازل والسماح للأشخاص أن يخرجوا من منازلهم إذا أرادوا لكن غير مسموح لهم بالتجمع أكثر من شخص واحد.

لكن العديد من الدول الأخرى رفعت مزيدا من الحظر حيث سمحت المانيا بعودة بعض مباريات كرة القدم وسمحت دول أخرى بعودة التواجد في المساحات المفتوحة من المطاعم.

كانت المملكة المتحدة قد سجلت وفيات أعلى من الدول الأوروبية الأخرى بسبب فيروس كورونا، بينما إرتفع معدل الإصابة بالفيروس المعروف أيضا ب"كوفيد-19" من جديد في المملكة المتحدة بداية من الأسبوع الماضي.

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