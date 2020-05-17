العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله
القاهرة (وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية العثور على السفير الصيني لدى لدى إسرائيل، الأحد، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وقالت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى مقر إقامة السفير دو في، وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتولى الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، منصب سفير بلاده لدى إسرائيل مطلع العام الجاري.
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