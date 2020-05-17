أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله

10:03 ص الأحد 17 مايو 2020
العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله

السفير الصيني لدى إسرائيل

القاهرة (وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية العثور على السفير الصيني لدى لدى إسرائيل، الأحد، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وقالت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى مقر إقامة السفير دو في، وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتولى الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، منصب سفير بلاده لدى إسرائيل مطلع العام الجاري.

وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل الصين السفير الصيني في إسرائيل

الخبر التالى:

كورونا: ثلث المرضى يعانون من جلطات خطرة في الدم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله