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ألمانيا: صناعة السيارات تهدد بفصل عاملين حال عدم صرف محفزات شراء جديدة

08:51 م الأربعاء 13 مايو 2020
ألمانيا: صناعة السيارات تهدد بفصل عاملين حال عدم صرف محفزات شراء جديدة

صناعة السيارات - أرشيفية

برلين - (د ب أ)

هدد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، بأنه سيكون هناك فصل لعاملين في القطاع في حال لم يتم إقرار صرف محفزات مالية إضافية لشراء السيارات.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الخميس، قال ارنت كيرشهوف، نائب رئيس اتحاد شركات صناعة السيارات (في دي ايه) إنه بدون محفزات شراء سيكون هناك تسريح لعاملين.

وفي هذا الصدد، أعرب كيرشهوف عن تأييده القوي لبرامج المساعدات ومحفزات الشراء للسيارات، والتدابير الأخرى من أجل إنعاش الطلب مرة أخرى، وقال:" بالنسبة لي، كل وسيلة في هذا الصدد لا بأس بها".

كان الجناح الاقتصادي في الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، أعرب عن رفضه لصرف محفزات شراء إضافية لقطاع السيارات.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، بعد اجتماع مع ممثلي قطاع السيارات في الأسبوع الماضي، أنه سيتم البت في المحفزات المحتملة بحلول مطلع يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات التي تعتبر مقرا لشركات صناعة السيارات، وهي سكسونيا السفلى وبافاريا وبادن فورتمبرج، كانت أعربت عن تأييدها لصرف محفزات شراء للسيارات، وتطالب الولايات بأن تسري هذه المحفزات أيضا للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين ومحركات ديزل.

وهناك محفزات شراء يجري صرفها بالفعل لشراء سيارات كهربائية، وتطالب الولايات بزيادة هذه المحفزات.

ولفت كيرشهوف إلى أن قوة التراجع في نتائج الشركات المتخصصة في مستلزمات السيارات تتضح من خلال نتائج مؤسسته (مجموعة كيرشهوف)، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%، وأن 66% من العاملين تم تقليص أوقات دوامهم.

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