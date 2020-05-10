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المغرب : ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 188

01:04 م الأحد 10 مايو 2020
المغرب : ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 188

فيروس كورونا في المغرب

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6038 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

فيروس كورونا المغرب الرباط

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