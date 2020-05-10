أكثر من 1300 رجل إطفاء يكافحون لإخماد حريق غابات جنوب غربي الصين

بكين- (د ب أ):

أفادت سلطات محلية اليوم الأحد بأن أكثر من 1300 رجل إطفاء يكافحون لإخماد حريق اندلع أمس في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد اندلع الحريق عصر أمس في مدينة آننينج.

وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد جزء من الحريق حتى صباح اليوم، وأن الجهود تتواصل لإخماد الحريق بالكامل.

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

وتشهد بعض مناطق الصين حرائق غابات بصورة متكررة، خاصة في أشهر الصيف. وفي مارس الماضي، لقي 18 رجل إطفاء حتفهم في حريق مماثل.

ووفقا لمسؤولي مقاطعة يوننان فإن نحو خمسة ملايين شخص تضرروا من جراء الكوارث الطبيعية في المقاطعة خلال الأشهر من كانون ثان/يناير وحتى نيسان/أبريل.