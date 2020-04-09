أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ألمانيا: لا ضرورة حاليا لمزيد من التشديد في قيود كورونا

04:45 م الخميس 09 أبريل 2020
ألمانيا: لا ضرورة حاليا لمزيد من التشديد في قيود كورونا

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الخميس، إنها لا ترى ضرورة في الوقت الراهن لمزيد من التشديد في القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت ميركل أنها ترى في أحدث أعداد للإصابات بالفيروس " مدعاة للتفاؤل الحذر"، وأن حدة الارتفاع في العدوى قد " تراجعت بشكل طفيف".
وقالت المستشارة إن المجلس الوزاري المختص بمتابعة وباء كورونا عقد جلسة اطلع خلالها على مستجدات الوضع.

ودعت ميركل إلى احترام تدابير الحماية المقررة ضد العدوى إلى ما بعد عيد القيامة، وعدم الإهمال، وحذرت من توهم عدم وجود خطر.

ولم تتطرق ميركل إلى الحديث بالتفصيل عن الخطوات اللاحقة وصولا إلى عطلة الصيف، ولكنها أشارت إلى أن تفكيرها حاليا ينصب على الفترة الحالية. وقالت إنه يجب النظر في كيفية تطور الوضع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ميركل ألمانيا برلين فيروس كورونا

الخبر التالى:

دراسة: رفع العزل يجب أن يحدث تدريجيًا لتجنّب "موجة ثانية" من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1498833

    عدد المصابين

  • 89915

    عدد المتعافين

  • 339775

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال زيارة مفاجئة لأحد المشروعات.. السيسي مُنفعلاً: "إزاى العمال مش لابسين كمامات"