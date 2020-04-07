أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ألمانيا: تسجيل 3834 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

11:06 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
ألمانيا: تسجيل 3834 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 99 ألفا و225 والوفيات إلى 1607 حالات.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد أن عدد الإصابات الجديدة وعدد المرضى الذين لقوا حتفهم نتيجة للعدوى ارتفع مرة أخرى حيث سجل اليوم 3834 حالة إصابة في غضون 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عدد المرضى المتوفين سجل 173 حالة جديدة ليصل إلى 1607 رغم أن الحالات أمس الاثنين، كانت 92 حالة.

هذا المحتوى من

ألمانيا برلين فيروس كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع مُصابي كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 260 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان