ألمانيا: تسجيل 3834 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

برلين- (أ ش أ):

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 99 ألفا و225 والوفيات إلى 1607 حالات.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد أن عدد الإصابات الجديدة وعدد المرضى الذين لقوا حتفهم نتيجة للعدوى ارتفع مرة أخرى حيث سجل اليوم 3834 حالة إصابة في غضون 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عدد المرضى المتوفين سجل 173 حالة جديدة ليصل إلى 1607 رغم أن الحالات أمس الاثنين، كانت 92 حالة.