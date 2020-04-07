ترامب: توقعنا وفاة 150 ألف بـ"كورونا" لكن الإجراءات ستقلل هذا العدد

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن بلاده ستخرج أقوى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن التوقعات أشارت إلى وفاة قرابة الـ150 ألفًا في الولايات المتحدة، لكن الإجراءات التي نتبعها ستجعل الرقم أقل من ذلك بكثير.

وأعلن بأنه سيجري فحوصات طبية دورية هو ونائبه مايك بنس، للتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى أن صحته جيدة لكن لا مانع من الفحوصات الدورية.

وأكد ترامب، أن إدارته ستوزع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن الأمريكون أمامهم أسبوعًا صعبًا، وأنهم اتخذوا التدابير اللازمة لتفادي تدهور الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد.