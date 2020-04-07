ترامب: 125 ألف شخص يخضعون يوميًا للفحص من كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إن 125 ألف شخص يخضعون يوميا لاختبارات فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، كما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن الولايات الأمريكية وتستلم قرابة الـ166 مليون كمامة، خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مؤكدًا على أنه جاري تصنيع آلاف أجهزة التنفس الصناعي، لتوزيعها على المستشفيات".

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى جهود بلاده في البحث عن علاج للفيروس التاجي الجديد، من خلال التعاون بين علماء فرنسيين وشركات أمريكية لمحاولة الوصول إلى لقاح بشكل سريع لمواجهة وباء كورونا