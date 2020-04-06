فرض إجراءات صارمة في شمال شرق سوريا لمواجهة كورونا

وكالات:

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" قرارا بفرض غرامات مالية وعقوبة السجن لمن يخالف حظر التجوال مع تمديده لـ15 يوم آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "الإدارة الذاتية" على موقعها في "فيسبوك" بيانا جاء فيه، أنه "تقرر فرض غرامات مالية والحجز لمن يخالف الحظر وفترة التجوال الممنوعة والمحددة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من الفيروس".

وأضاف البيان أن "الإدارة قررت تمديد فترة حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما إضافية تبدأ من يوم الثلاثاء 7 الشهر الجاري، تستثنى منها الصيدليات وبعض المحال الزراعية والمختصة بالاليات الزراعية".

كما تقرر، وفق البيان، "وقف كافة حملات التجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة ثلاثة أشهر يبدأ من الـ5 من الشهر الجاري".

كما تضمن البيان إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه والنظافة لشهري مايو ويونيو المقبلين.

وكانت "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" قد فرضت في 23 من الشهر الماضي حظر التجوال في مدينة القامشلي وجميع مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" تحسبا لوباء كورونا.

وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي فيروس كورونا، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة.