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طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونجيانج صاروخين

03:05 م السبت 04 أبريل 2020
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونجيانج صاروخين

طائرة استطلاع أمريكية

سول- (د ب أ):

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لرصد حركة الطيران اليوم السبت أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية، في مهمة تهدف على ما يبدو لمراقبة كوريا الشمالية في أعقاب إطلاقها صاروخين مؤخرا، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

وتم رصد الطائرة "أر سي-135 دبليو ريفيت" المشتركة التابعة لسلاح الجو الأمريكي في الجو فوق إقليم جيونجي، بالقرب من العاصمة سول وإقليم جانجون شرق البلاد، طبقا لما ذكره الموقع في تغريدة له.

وهذا النوع من الطائرات، تم رصده غالبا في هذا المكان، حيث كانت آخر طائرة معروفة من هذا النوع قد حلقت أوائل الشهر الماضي إلى جانب العديد من طائرات التجسس الأخرى. ويوما الأحد والثلاثاء الماضيان، تم رصد طائرة من نوع "إي بي-3 اي" تابعة للبحرية فوق شبه الجزيرة الكورية.

جاءت تلك العملية بعد أن استأنفت كوريا الشمالية إطلاق صواريخ في آذار/مارس الماضي بعد توقف أربعة أشهر.

وكانت أحدث ورابع جولة من نوعها في هذا الصدد في 28 آذار/مارس، عندما أطلقت الدولة الشيوعية قذيفتين قصيرتي المدى من مدينة ونسان شرق البلاد باتجاه بحر الشرق.

طائرة استطلاع أمريكية شبه الجزيرة الكورية اطلاق صاروخين

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