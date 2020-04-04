نائب رئيس برشلونة يصاب بعدوى كورونا

برشلونة- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفحوص أثبتت إصابة كاردونير ليكون أول حالة إصابة بالفيروس من المنتمين بشكل مباشر للنادي الكتالوني.

وأضافت أن كاردونير بحال جيد ويتعافى في منزله، بعد أن تلقى العلاج اللازم والتعليمات الطبية.

وتشير أحدث الأرقام المسجلة في إسبانيا إلى وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا إلى 115 ألف وعدد حالات الوفاة بسببه إلى نحو 11 ألف.