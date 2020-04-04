بريطانيا تحذر مواطنيها من علاجات وهمية لكورونا

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية اليوم السبت أنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص رسميا، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في بيان، إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19، وعن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية.

بدورها أكدت ليندا سكاميل، المسؤولة في الوكالة على ضرورة عدم الانجرار وراء المعروض على الانترنت من أدوية ضد الفيروس، وقالت: "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الانترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه".

وأضافت سكاميل: "لا يوجد دواء مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ، ومن ثم فإن إي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة".

وتشير أحدث الإحصاءات في بريطانيا إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تطبق بشدة تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.