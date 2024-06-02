أيسلندا.. فوز سيدة الأعمال هالا توماسدوتير بالانتخابات الرئاسية

كوبنهاجن - (د ب أ)

انتُخبت رائدة الأعمال والمستثمرة الأيسلندية، هالا توماسدوتير، رئيسة للبلد الاسكندنافي في انتصار على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وحظيت توماسدوتير بدعم 34.3% من الناخبين مقابل 25.2% لياكوبسدوتير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم الأحد نقلا عن النتائج النهائية.

وكانت رئيسة الحكومة السابقة قد هنأت توماسدوتير في وقت سابق، قائلة إنها ستكون رئيسة جيدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة لثاني مرة، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وأصبحت توماسدوتير بذلك أيضا ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.