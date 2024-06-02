إعلان

BBC

أيسلندا.. فوز سيدة الأعمال هالا توماسدوتير بالانتخابات الرئاسية

07:49 م الأحد 02 يونيو 2024

أيسلندا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كوبنهاجن - (د ب أ)

انتُخبت رائدة الأعمال والمستثمرة الأيسلندية، هالا توماسدوتير، رئيسة للبلد الاسكندنافي في انتصار على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وحظيت توماسدوتير بدعم 34.3% من الناخبين مقابل 25.2% لياكوبسدوتير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم الأحد نقلا عن النتائج النهائية.

وكانت رئيسة الحكومة السابقة قد هنأت توماسدوتير في وقت سابق، قائلة إنها ستكون رئيسة جيدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة لثاني مرة، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وأصبحت توماسدوتير بذلك أيضا ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.

أيسلندا فوز هالا توماسدوتير الانتخابات الرئاسية انتخابات أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد قرار منع دخولهم.. الخارجية الإسرائيلية توصي مواطنيها بعدم السفر للمالديف

إعلان

إعلان

* النشرة الجوية.. هيئة الأرصاد: الصيف بدأ وذروة الحرارة الشديدة بعد ساعات
* عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
* مع قرب خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بـ11بنكا
* سجن وتصالح وتحقيق.. أين وصلت قضايا سائقي النقل الذكي؟