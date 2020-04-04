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روحاني يعلن عن إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا

12:13 م السبت 04 أبريل 2020
روحاني يعلن عن إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا

حسن روحاني

وكالات:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي .. أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".

ولفت روحاني إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي.

وشدد روحاني على ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه الحكومة مبني على أساس دراسات علمية دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

ودعا روحاني إلى ضرورة التأكد من أن الموظفين والمراجعين والعمال والتجار يراعون البروتوكولات الصحية في أماكن العمل.

وأضاف روحاني: "ينبغي إدارة أزمة فيروس كورونا بحيث لا تسبب مشاكل لحياة المواطنين .. نعمل على تأمين صحة وسلامة المواطنين وضمان وضعهم المعيشي والاقتصادي .. الطبقة الفقيرة هي التي تتلقى الصدمات الاقتصادية الأقوى من فيروس كورونا".

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