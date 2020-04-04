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إسرائيل : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 42 والاصابات إلى 7589

10:22 ص السبت 04 أبريل 2020
إسرائيل : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 42 والاصابات إلى 7589

وفيات كورونا

تل ابيب- (د ب ا):

قال مسؤولو قطاع الصحة في اسرائيل صباح اليوم السبت إن شخصين توفيا جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد -19) ليرتفع عدد الوفيات إلى 42.

من جانبها قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع 164 حالة منذ مساء امس الجمعة ليبلغ 7589 صباح اليوم السبت ،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت الوزارة قد اعلنت امس الجمعة أن 2874من العاملين الطبيين حاليا في العزل من بينهم 631طبيبا و1023ممرضا وممرضة.

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