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الخارجية الفلسطينية: وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

09:08 ص السبت 04 أبريل 2020
الخارجية الفلسطينية: وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الخارجية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب عبر سفارات دولة فلسطين أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.

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