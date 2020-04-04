الخارجية الفلسطينية: وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الخارجية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب عبر سفارات دولة فلسطين أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.