ترامب يقيل مسؤولا بالاستخبارات على صلة بتحقيق مساءلته
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه أقال مايكل أتكينسون المفتش العام للاستخبارات الأمريكية الذي تعامل مع شكوى المبلغ عن المخالفات التي أدت في النهاية إلى مساءلة الرئيس.
وقال "ترامب"، إنه كان يمارس سلطته كرئيس عندما قرر إقالة أتكينسون من منصبه، منوها إلى انعدام الثقة به في رسالة موجهة إلى آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وديفين نونيس، أبرز عضو جمهوري في اللجنة.
وكتب ترامب: "من الضروري أن أثق تماما فيمن أعينهم مفتشين عموميين. لم يعد هذا هو الحال فيما يتعلق بهذا المفتش العام."
وأوضح ترامب، أن الإقالة ستكون سارية المفعول خلال 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيقدم مرشح جديد للمنصب إلى مجلس الشيوخ "فى موعد لاحق".
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