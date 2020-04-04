أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب يقيل مسؤولا بالاستخبارات على صلة بتحقيق مساءلته

06:57 ص السبت 04 أبريل 2020
ترامب يقيل مسؤولا بالاستخبارات على صلة بتحقيق مساءلته

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):​
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه أقال مايكل أتكينسون المفتش العام للاستخبارات الأمريكية الذي تعامل مع شكوى المبلغ عن المخالفات التي أدت في النهاية إلى مساءلة الرئيس.

وقال "ترامب"، إنه كان يمارس سلطته كرئيس عندما قرر إقالة أتكينسون من منصبه، منوها إلى انعدام الثقة به في رسالة موجهة إلى آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وديفين نونيس، أبرز عضو جمهوري في اللجنة.

وكتب ترامب: "من الضروري أن أثق تماما فيمن أعينهم مفتشين عموميين. لم يعد هذا هو الحال فيما يتعلق بهذا المفتش العام."

وأوضح ترامب، أن الإقالة ستكون سارية المفعول خلال 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيقدم مرشح جديد للمنصب إلى مجلس الشيوخ "فى موعد لاحق".

دونالد ترامب الاستخبارات الأمريكية إقالة أتكينسون

الخبر التالى:

"الصحة الأسترالية" تدافع عن التعامل مع أزمة رسو سفينة تقل مصابين بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)