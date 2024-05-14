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BBC

عقب رفع الرسوم على بضائعها.. بايدن: نحتاج منافسة مع الصين وليس صراعًا

08:09 م الثلاثاء 14 مايو 2024

أمريكا ترفع التعريفة الجمركية على بضائع صينية أر

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة رفعت التعريفة الجمركية على بضائع صينية بهدف مساعدة الشركات الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تستهدف البضائع الصينية استراتيجية وموجهة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتاج منافسة عادلة مع الصين لا صراعا.

واتهم بايدن، الصين بانتهاج الغش كأسلوب للتجارة، مشيرا إلى أنه فرض الرسوم الجديدة لأنه لن يسمح للصين بإغراق الأسواق الأمريكية.

وشدد بايدن على أن الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع الصينية حماية للعمال على الأراضي الأمريكية.

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