السعودية ترحب بقرار الأمم المتحدة منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة

الرياض - (د ب أ)

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأشار الدوسري إلى "أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح الدوسري أن "مجلس الوزراء اطّلع على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (محمد بن سلمان) من رئيس أوكرانيا وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك