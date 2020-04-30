يبلغ من العمر 19 يوما.. الفلبين تعلن عن أصغر متعافي من كورونا

مانيلا - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس أن رضيعا، أطلق عليه والديه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايت، أصبح أصغر متعافي من فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع كوبي خرج من مستشفى الأطفال الوطني أمس الأول الثلاثاء بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس.وأضافت" تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنوا بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافي من فيروس كورونا" موضحة" لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 19 يوما فقط.

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافي من فيروس كورونا في الفلبين كان رجل يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج.

وقد سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8488 حالة. وارتفعت حالات الوفاة لتصل إلى 568 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

وقال فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم.