أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

يبلغ من العمر 19 يوما.. الفلبين تعلن عن أصغر متعافي من كورونا

03:54 م الخميس 30 أبريل 2020
يبلغ من العمر 19 يوما.. الفلبين تعلن عن أصغر متعافي من كورونا

رضيع

مانيلا - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس أن رضيعا، أطلق عليه والديه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايت، أصبح أصغر متعافي من فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع كوبي خرج من مستشفى الأطفال الوطني أمس الأول الثلاثاء بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس.وأضافت" تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنوا بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافي من فيروس كورونا" موضحة" لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 19 يوما فقط.

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافي من فيروس كورونا في الفلبين كان رجل يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج.

وقد سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8488 حالة. وارتفعت حالات الوفاة لتصل إلى 568 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

وقال فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم.

رضيع فيروس كورونا مانيلا الفلبين كوبي برايت

الخبر التالى:

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جهود مكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة عميد كلية طب الأسنان بكورونا وإغلاق المبنى 14 يومًا