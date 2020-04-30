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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جهود مكافحة كورونا

04:09 م الخميس 30 أبريل 2020
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جهود مكافحة كورونا

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

الرياض - أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني السيد إلمار محمدياروف اليوم الخميس، جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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