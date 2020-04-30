وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جهود مكافحة كورونا
الرياض - أ ش أ
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني السيد إلمار محمدياروف اليوم الخميس، جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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