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بايدن يتعهد ببقاء السفارة الأمريكية في القدس حال انتخابه رئيسًا

02:22 ص الخميس 30 أبريل 2020
بايدن يتعهد ببقاء السفارة الأمريكية في القدس حال انتخابه رئيسًا

جو بايدن

تعهد جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الأربعاء، إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس حال انتخابه رئيسًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

ووعد بايدن، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لجمع التبرعات، بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلاً للتطبيق.

أعرب المرشح الديمقراطي، عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة من تل أبيب، قائلاً: "إن السفارة ما كان ينبغي أن تنقل من مكانها، قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة".

وأضاف، أنه بما قد حدث فلن أنقلها من مكانها.

قال في كلمته: "لكن ما سأفعله هو أنني سأعيد فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".

جو بايدن السفارة الأمريكية القدس

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