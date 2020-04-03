أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أفغانستان وباكستان تتفقان على بذل جهود مشتركة لمكافحة كورونا

06:19 م الجمعة 03 أبريل 2020
أفغانستان وباكستان تتفقان على بذل جهود مشتركة لمكافحة كورونا

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني

كابول - (أ ش أ):

اتفق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، على التعاون المشترك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة، بأن الجنرال باجوا هنأ عبد الغني خلال إتصال هاتفي على إعادة انتخابه رئيسا لأفغانستان.

وأضاف البيان، أن الجنرال الباكستاني أعرب أيضا عن أمله في أن يمضي الوفد الحكومي الأفغاني قدما في مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

وذكر البيان، أن الجانبين أجريا أيضا محادثات حول التجارة ورحلات الترانزيت بين البلدين واتفقا على بذل جهود ثنائية وإقليمية ودولية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

هذا المحتوى من

محمد أشرف عبد الغني كابول أفغانستان باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

بلجيكا تسجل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان