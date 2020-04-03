أفغانستان وباكستان تتفقان على بذل جهود مشتركة لمكافحة كورونا

كابول - (أ ش أ):

اتفق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، على التعاون المشترك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة، بأن الجنرال باجوا هنأ عبد الغني خلال إتصال هاتفي على إعادة انتخابه رئيسا لأفغانستان.

وأضاف البيان، أن الجنرال الباكستاني أعرب أيضا عن أمله في أن يمضي الوفد الحكومي الأفغاني قدما في مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

وذكر البيان، أن الجانبين أجريا أيضا محادثات حول التجارة ورحلات الترانزيت بين البلدين واتفقا على بذل جهود ثنائية وإقليمية ودولية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).