نيويورك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 100 ألف والوفيات إلى 2935

وكالات:



أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ولايته ارتفع إلى إلى 102863، لافتًا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2935، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".



هذا، وتظاهر ممرضون وأطباء من مركز مونتفيور الطبي في نيويورك، احتجاجا على نقص التجهيزات الحمائية للعاملين في مجال الصحة، خلال مكافحتهم لتفشي مرض فيروس كورونا.



و قالت جودي شيريدان غونزاليس، رئيسة منظمة الممرضين في نيويورك، إن أعوان الصحة ينشرون الفيروس في أوساط عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية لافتقارهم التجهيزات التي تحميهم من الوباء.



وذكر التقرير الذي عرضته قناة "قناة يورونيوز" أنه ما يثير الاستغراب أن بيني ماثيو وهو ممرض مصاب بكوفيد-19 يقول إنه طلب منه مواصلة العمل، رغم العدوى التي أصابته.