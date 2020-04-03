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بايدن وترامب مستعدان لاتصال هاتفي بينهما للبحث في أزمة كورونا

11:22 ص الجمعة 03 أبريل 2020
بايدن وترامب مستعدان لاتصال هاتفي بينهما للبحث في أزمة كورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حدائق البيت الأبيض

واشنطن- (أ ف ب):

أكد جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، الخميس أن فريقه يعمل مع البيت الأبيض لتنظيم اتصال هاتفي للبحث مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب الأربعاء أنه مستعد لإجراء محادثات مع بايدن في البيت الأبيض حول الأزمة التي تضرب الولايات المتحدة بقوة.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي "فكرت دائما أنه شخص جيد" بعد أن كان يصف خصمه هذا ب"النعسان".

وتابع ترامب في البيت الأبيض "بصراحة لا أعرفه بشكل جيد لكنني أعتقد أنه شخص جيد على الأرجح. إذا رغب في الاتصال، سأتلقى الاتصال، اتفقنا؟ يمكنكم إبلاغه بذلك".

ورد نائب الرئيس السابق باراك أوباما "يسعدني أن اسمع أنه مستعد لتلقي اتصالي".

وتبنى بايدن أيضا لهجة تصالحية ليتحدث عن الرجل الذي وعد بإلحاق الهزيمة به. وأشار إلى أنه أجرى "منذ فترة طويلة" حوارات "محترمة" و"صريحة" مع الملياردير النيويوركي.

وأوضح في مؤتمر صحافي عبر الانترنت أن "فريقي يعمل مع فريقه لتنظيم هذا الاتصال". وأضاف :لا أفعل ذلك لانتقاده بل لأقول +هذا ما أعتقد أنه عليكم القيام به".

وبايدن (77 عاما) هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الديموقراطيين في مواجهة آخر خصم له السناتور المستقل بيرني ساندرز (78 عاما). وهما يقومان بحملتيهما من منزليهما بسبب الأزمة الصحية.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 5600 شخص في الولايات المتحدة حيث سجلت أكثر 243 ألف إصابة، حسب تعداد جامعة جون هوبكينز المرجعي.

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جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية البيت الأبيض دونالد ترامب فيروس كورونا

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