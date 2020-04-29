روسيا تسجل 108 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بحصيلة إجمالية 972 وفاة

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 108 وفيات جديدة في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 972 حالة وفاة، وذلك في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الوفيات تجاوز هذه المرة حاجز الـ 100 شخص، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 حالة يوم أول أمس الاثنين.

في المقابل شهد عدد الإصابات الجديدة تراجعا ملحوظا من 6 آلاف و411 حالة أول أمس الاثنين إلى 5 آلاف و841 حالة أمس الثلاثاء، ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في عموم روسيا إلى 99 ألفا و399 حالة.

يُذكر أن 44,9% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض .. وتعتبر العاصمة الروسية موسكو البؤرة الأكبر لتفشي كورونا في روسيا، حيث سجلت 2220 من الإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين في العاصمة الروسية 50 ألفا و646 إصابة.

كما أن العاصمة موسكو سجلت أمس 67 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 576 حالة وفاة .. وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 4610 أشخاص بزيادة 480 خلال اليوم الماضي.