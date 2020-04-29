تايوان: عطلة مايو "اختبار حاسم" لقيود كورونا

تايبيه- (د ب ا):

قال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج إن كيفية تصرف المواطنين خلال عطلة مايو التي تستمر ثلاثة أيام سوف تمثل" اختبارا حاسما" بالنسبة لما إذا كان سوف يتم البدء في تخفيف القيود المفروضة للسيطرة على فيروس كورونا أم لا .

وأضاف الوزير، الذي يترأس أيضا مركز قيادة مكافحة الأوبئة للصحفيين إن كيفية تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا سوف يعتمد على ما إذا كان مواطنو تايوان اعتادوا على ممارسات مثل التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأوضح أن تبنى مثل هذه العادات في الحياة اليومية يمكن أن يفرق مسار انتقال الفيروس"، قائلا" يمكننا حين ذاك تخفيف مزيد من القيود".

وقال تشين في وقت سابق من اليوم إن تخفيف القيود قد يشمل إعادة التجارة الدولية الأساسية والنشاط الاستثماري مع اتباع إجراءات الحماية الملائمة.

ولم تسجل تايوان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي ولليوم الـ17 فيما يتعلق بحالات الإصابة المحلية، ليبلغ إجمالي الحالات حاليا 429 حالة.