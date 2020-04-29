أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تايوان: عطلة مايو "اختبار حاسم" لقيود كورونا

12:07 م الأربعاء 29 أبريل 2020
تايوان: عطلة مايو "اختبار حاسم" لقيود كورونا

تايوان

تايبيه- (د ب ا):

قال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج إن كيفية تصرف المواطنين خلال عطلة مايو التي تستمر ثلاثة أيام سوف تمثل" اختبارا حاسما" بالنسبة لما إذا كان سوف يتم البدء في تخفيف القيود المفروضة للسيطرة على فيروس كورونا أم لا .

وأضاف الوزير، الذي يترأس أيضا مركز قيادة مكافحة الأوبئة للصحفيين إن كيفية تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا سوف يعتمد على ما إذا كان مواطنو تايوان اعتادوا على ممارسات مثل التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأوضح أن تبنى مثل هذه العادات في الحياة اليومية يمكن أن يفرق مسار انتقال الفيروس"، قائلا" يمكننا حين ذاك تخفيف مزيد من القيود".

وقال تشين في وقت سابق من اليوم إن تخفيف القيود قد يشمل إعادة التجارة الدولية الأساسية والنشاط الاستثماري مع اتباع إجراءات الحماية الملائمة.

ولم تسجل تايوان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي ولليوم الـ17 فيما يتعلق بحالات الإصابة المحلية، ليبلغ إجمالي الحالات حاليا 429 حالة.

تايوان قيود كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان