هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين

متظاهرون يكسرون عبر إشارة سير واجهة أحد المصارف في

طرابلس- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين.

وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص.

ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية ما أدى إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية.