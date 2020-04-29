هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين
طرابلس- (بي بي سي):
تفيد التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين.
وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص.
ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية ما أدى إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية.
الخبر التالى:ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان