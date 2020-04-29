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هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين

12:08 م الأربعاء 29 أبريل 2020
هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين

متظاهرون يكسرون عبر إشارة سير واجهة أحد المصارف في

طرابلس- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين.

وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص.

ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية ما أدى إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية.

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