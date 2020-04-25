كندا: لا ينبغي فتح الاقتصاد دون توافر تجهيزات الحماية الشخصية للعاملين

أوتاوا - (د ب أ)

نقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قوله اليوم السبت، إنه لا ينبغي لبلاده أن تعيد فتح اقتصادها دون توافر تجهيزات الحماية الصحية الشخصية الكافية للعاملين.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي، في أوتاوا: "لا أعتقد أنه ينبغي علينا إعادة فتح أي قطاع في اقتصادنا إلى أن تكون لدينا مواد كافية لحماية الكنديين وضمان أننا نعمل على وقف انتشار فيروس كورونا".

وقال ترودو إن هناك شحنات من تلك التجهيزات والمعدات مستوردة من الخارج ستصل جوا إلى البلاد خلال الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن هناك زيادة أيضا في الإمدادات المحلية.

وسجلت كندا، حتى اليوم السبت، 44 ألفًا و364 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 2350 وفاة.