بنجلاديش تحيي ذكرى ضحايا حادث انهيار مصنع "رانا بلازا"

دكا - (د ب أ):

سارع المواطنون في بنجلاديش إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تعليقات وصور تحيي ذكرى ضحايا حادث انهيار مبنى مصنع النسيج "رانا بلازا" في عام 2013 والذي أسفر عن وفاة 1100 شخص.

وقام النشطاء والمتعاطفون والأصدقاء، الذين يجتمعون عادة في موقع الحادث لتذكر الضحايا، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تدابير الإغلاق المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة بإضاءة الشموع داخل بيوتهم إحياءً لذكرى ضحايا الحادث.

وانهار مبنى "رانا بلازا" الذي كان مكونا من ثمانية طوابق وكان يقع بضواحي العاصمة دكا، يوم 24 أبريل عام 2013.

ووضع شرطيان يرتديان قناع الوجه (كمامة) أكاليل الزهور على الضريح المقام بموقع الحادث نيابة عن عائلات الضحايا.

ويواجه نحو أربعة ملايين عامل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة لشركات الأزياء العالمية، أوقاتا عصيبة جراء تدابير الإغلاق، حيث تواصل المصانع في تلقي طلبات إلغاء من المشترين الدوليين.

وفي ظل فقدان أكثر من 10 آلاف عامل لوظائفهم حتى الآن، طلبت النقابات العمالية من المصانع والشركات الدولية لتجارة التجزئة والحكومة التعاون لدعم العمال.