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الكرملين: بوتين يعلن تمديد أو تخفيف إجراءات العزل الذاتي الأسبوع المقبل

04:00 م الجمعة 24 أبريل 2020
الكرملين: بوتين يعلن تمديد أو تخفيف إجراءات العزل الذاتي الأسبوع المقبل

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المواطنين الروس أمامهم أسبوع آخر تحت تدابير العزل الذاتي، قبل أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين تمديدها أو تخفيفها.

وقال بيسكوف - حول ما إذا كان يتوقع أن يقرر بوتين تمديد تدابير العزل في الأيام المقبلة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "كما تعلمون، لا يزال هنالك أسبوع آخر تسري فيه هذه التدابير"، في إشارة إلى أن اتخاذ قرار التمديد من عدمه لا يزال مبكرًا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشى العدوى في روسيا، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 33 ألفًا، مع تسجيل 325 وفاة.

وفرضت السلطات في موسكو وعدد من المناطق الروسية تقييدات على حركة المواطنين منذ نهاية شهر مارس الماضي لاحتواء الوباء، وتم تشديدها وتمديدها حتى نهاية أبريل الجاري مع تزايد عدد الإصابات بكورونا الذي تجاوز 62 ألفًا بحلول اليوم الجمعة.

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