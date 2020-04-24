ما هي خلية الأزمة الأمريكية التي تتعامل مع جائحة كورونا؟



(وكالات):

أثارت خلية الأزمة الأمريكية جدلاً حول ما أعلنته مساء الخميس، بأن هناك دليلا على أن التعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، يؤثر على دورة حياة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وليام براين، القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، في علامة محتملة على أن جائحة كورونا قد تصبح أقل قدرة على الانتشار في أشهر الصيف.

وأضاف أن خلية الأزمة توصلت إلى أن "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، موضحا أن التجارب اثبتت أن حياة فيروس كورونا أطول في المناطق الجافة المغلقة وأن حياته تقصر بزيادة درجة الحرارة والرطوبة ولكن العامل الأهم الذي قصر حياة الفيروس كان تعرضه لاشعة الشمس لتتقلص من ٦ ساعات إلى دقيقة ونصف.



ما هي خلية الأزمة؟

في 20 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن، لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا عاد من ووهان في 15 يناير.

وبعد تسعة أيام، شكّلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلية الأزمة لمتابعة تطورات انتشار المرض في البلاد، وإدارة الأزمة والتنسيق والإشراف على الجهود، ورصد ومنع انتشار واحتواء وتخفيغ انتشار كورونا.

وبعد يومين من تشكيلها أعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ صحية عامة، ووضعت قيود السفر على دخول المسافرين من الصين.



أعضاء خلية الأزمة:

- مايك بنس: نائب رئيس الولايات المتحدة ورئيس خلية الأزمة



- ديبورا بيركس: خبيرة الإيدز وأمراض نقص المناعة ومنسقة خلية الأزمة



- أنتوني فاوتشي: مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية



- جيروم آدامز: جرّاح عام أمريكي



- أليكس عازار: وزير الصحة والخدمات الإنسانية



- ستيفن بيجون: نائب وزير خارجية الولايات المتحدة



- روبرت بلير: مساعد الرئيس وكبير مستشاري رئيس موظفي البيت الأبيض



- بن كارسون: طبيب أعصاب ويشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية



- كين كوتشينيللي: القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي



- كيلفن دروجيميير: عالم أرصدة جوية ويشغل منصب مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا

- جو جروجان: مستشار الرئاسة الأمريكية للسياسة الداخلية



- ستيفن هان: عالم أورام أمريكي ومفوض إدارة الغذاء والدواء



- ديريك كان: وكيل وزارة النقل للسياسة



- لاري كودلو: مدير المجلس الاقتصادي الوطني



- ستيفن منوشين: وزير الخزانة الأمريكي



- روبرت أوبراين: وهو محام ومستشار الأمن القومي



- ماثيو بوتينجر: نائب مستشار الأمن القومي



- روبرت ريدفيلد: عالم فيروسات كبير وهو مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها



- سيما فيرما: مديرة مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية



- روبرت ويلكي: وزير شؤون المحاربين القدامي بالولايات المتحدة