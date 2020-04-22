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السعودية تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:17 م الأربعاء 22 أبريل 2020
السعودية تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلن مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1141 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة، منها 854 حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 75% من مجموع الحالات.

وقال الدكتور العبد العالي - خلال مؤتمر صحفي مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، مع المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني - إن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهى مكة المكرمة (315) حالة، الهفوف (240) حالة، الرياض (164)، المدينة المنورة (137)، جدة (114)، الدمام (61)، تبوك (35)، الظهران (26)، بيشة (18)، الطائف (14)، الخرج (3) حالات، وحالتان في كل من حائل، وصبيا، والطوال، وحالة واحدة في كل من ينبع، والقريات، والوجه، وشرورة، والمذنب، والجفر، وعقلة الصقور، والهدا.

وأضاف أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (12772) حالة مؤكدة منها 10 آلاف و846 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 82 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1812) حالة بإضافة (172) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (114) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 50 عاماً و76 عاماً ومتوسط العمر 61 ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

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فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي السعودية

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