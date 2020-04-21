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ترامب: نتمنى تصويت مجلس الشيوخ غدًا على خطة اقتصادية إضافية

12:05 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب: نتمنى تصويت مجلس الشيوخ غدًا على خطة اقتصادية إضافية

دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن آماله في أن يصوت مجلس الشيوخ، خلال جلسته غدًا على خطة اقتصادية إضافية، لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أنه سيواصل ضغطه على الكونجرس الأمريكي، لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في معركة البلاد ضد كورونا.

وأعلن عن اجتماعًا مع حاكم نيويورك أندرو كومو، في البيت الأبيض غدًا.

دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي فيروس كورونا

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