تايلاند تحظر التجول "جزئيًا" اعتبارًا من الجمعة لاحتواء كورونا

بانكوك- (د ب ا):

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، الخميس، أنه سوف يتم فرض حظر تجوال يوميا من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي ( 15:00 حتى 21:00 بتوقيت جرنيتش) ابتداء من غدا الجمعة، في إطار الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن تشان أوشا في خطاب متلفز اليوم الخميس أنه سوف يستثني من الحظر العاملون في المجال الطبي وقطاع البنوك و توصيل المعدات الطبية أو الوقود و من يقومون بنقل المرضى أو المسافرين المتوجهين للمطار أو الذين يعملون في نوبات عمل ليلية.

وقال تشان أوشا" من فضلكم لا تصابوا بالذعر وتتكالبوا على السلع، لأنه يمكنكم الشراء طوال اليوم" مضيفا" من فضلكم حافظوا على التباعد الاجتماعي".

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ الأسبوع الماضي حتى 30 أبريل على الأقل. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ منح رئيس الوزراء السلطات لإقرار وتطبيق قيود.

ويشار إلى أن تايلاند سجلت 1875 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة و23 شخصا في حالة حرجة، وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم الخميس.