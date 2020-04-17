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السلاحف تعود إلى الشواطئ الخالية في تايلاند بفضل كوورنا

03:49 م الجمعة 17 أبريل 2020
السلاحف تعود إلى الشواطئ الخالية في تايلاند بفضل كوورنا

السلاحف تعود إلى الشواطئ الخالية في تايلاند

بانكوك - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن الشواطئ التي تحظى بشعبية في جنوب تايلاند، والتي تخلو من السياح حاليا بسبب الإغلاق والقيود المتعلقة بتفشي وباء كورونا، تشهد عودة حيوانات برية نادرة إليها.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة، واراووت سيلبا-ارشا، اليوم الجمعة: "في الوقت الذي نواجه فيه تفشي مرض كوفيد-19، تستعيد الطبيعة عافيتها وتخلق توازنا... دائما هناك فرصة في خضم الأزمات".

وتفرض تايلاند حظرا عاما في أنحاء البلاد وصدرت أوامر بإغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر سوبون ثونجدي، المدير العام لإدارة الموارد البحرية والساحلية، اليوم أن مياه البحر قد صارت أكثر نظافة، حيث يعاود المرجان النمو مجددا، بفضل التراجع الحاد في الزائرين منذ سجلت تايلاند أول حالة إصابة بالفيروس في يناير الماضي.

وقد تشهد الشواطئ الخالية أيضا عودة عناصر الحياة البرية المعرضة لخطر الأنقراض. وتابع سوبون بالقول إن المسؤولين يراقبون الوضع عن كثب.

وأضاف سوبون أن المسؤولين لم يقيموا بعد بشكل كامل النظام البيئي البحري منذ تفشي "كوفيد-19".

السلاحف فيروس كورونا حيوانات برية تايلاند النظام البيئي البحري

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