استئناف الدراسة بالمدارس الألمانية اعتبارا من 4 مايو
برلين - (د ب أ):
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم استئناف الدراسة بالمدارس في ألمانيا اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، على أن يتم البدء باستئناف الدراسة بالنسبة للتلاميذ، الذين من المقرر تخرجهم هذا العام، وتلاميذ المدارس الذين يؤدون الامتحانات العام المقبل، وفصول المدارس الابتدائية للكبار.
وقالت مصادر لـ (د.ب.أ) إن المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الست عشرة اتفقوا على هذه الخطوة خلال مؤتمر عبر الفيديو انعقد بعد ظهر اليوم.
ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بذلك في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
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