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والد رئيس الوزراء البريطاني: ابني لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد

12:41 م الجمعة 10 أبريل 2020
والد رئيس الوزراء البريطاني: ابني لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

وكالات:

قال ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجب عليه أن يأخذ قسطا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر"

وأفاد المتحدث باسم جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس".

وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

ستانلي جونسون بوريس جونسون بريطانيا فيروس كورونا

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