والد رئيس الوزراء البريطاني: ابني لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد
وكالات:
قال ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجب عليه أن يأخذ قسطا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر"
وأفاد المتحدث باسم جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس".
وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1699
عدد المصابين
-
348
عدد المتعافين
-
118
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1603330
عدد المصابين
-
355983
عدد المتعافين
-
95758
عدد الوفيات
إعلان