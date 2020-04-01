كورونا في إسرائيل: 21 وفاة و5591 إصابة
تل أبيب (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات المسجلة من جراء الإصابة بفيروس كورونا بها إلى 21 حالة وفاة.
ووفقا للبيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 5591 حالة.
كما ذكرت أن 97 من المصابين في حالة خطيرة.
يأتي هذا بينما تدرس السلطات فرض إغلاق كامل على المدن التي يسكنها اليهود المتشددون بعدما سجلت مناطقهم معدلات مرتفعة من الإصابة بالفيروس.
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