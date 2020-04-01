تايلاند تسجل 120 حالة إصابة جديدة بالفيروس

بانكوك (د ب ا)

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 1771 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 12 حالة.

وقال تاويسين فيسانوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا إن مواطنا تايلانديا، 79 عاما، توفى في إقليم بالحدود الجنوبية. وقد كان يعاني من السكري وأمراض بالقلب.

وحالة الوفاة الأخرى تعود لرجل أعمال، 58 عاما، عاد مؤخرا من بريطانيا.

وأضاف تاويسين " زيادة معدلات الإصابات المحلية ليست مؤشرا جيدا لأن الحصيلة اليومية الجديدة تجاوزت 100 حالة".