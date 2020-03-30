حبس 3 أشخاص في هونج كونج لمخالفتهم إجراءات الحجر الإلزامي

هونج كونج - (د ب أ)

قضت محكمة في هونج كونج، اليوم الاثنين، بحبس ثلاثة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الحجر الإلزامي، الذي تفرضه السلطات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعاقبت المحكمة رجلا يبلغ من العمر 31 عامًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لتقديمه عنوان سكن زائف للمسؤولين عن إنفاذ الأجراءات الرقابية.

في حين تلقى الشخصان الآخران البالغان من العمر 37 عامًا و41 عامًا، أحكاما بالحبس تتراوح بين 10 أيام و ستة أسابيع، لمخالفتهما القيود المفروضة على حركة المواطنين من خلال تركهما مقر إقامتهما. وقد أوقفتهما السلطات عند نقاط مراقبة الحدود بين هونج كونج وبر الصين الرئيسي.

من جهتها، رحبت حكومة هونج كونج في بيان لها بالأحكام الصادرة بحق الثلاثة أشخاص، قائلة إنها ترسل رسالة واضحة للمجتمع بأن مخالفة إجراءات الحجر الصحي هي جريمة جنائية، ولهذا فإن الحكومة لن تتهاون مع هذا الأمر.

ولا تزال هونج كونج تشهد تزايدا في أعداد الحالات المصابة بالفيروس، فقد اتخذت الحكومة إجراءً جديدًا بفرض حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا، على أي شخص يدخل الإقليم من الخارج أو من البر الرئيسي للصين.

وقد سجلت هونج كونج 641 حالة إصابة مؤكدة بالوباء، حيث تضاعف هذا عدد بمقدار ثلاث مرات على مدار أسبوعين مع عودة مواطني هونج كونج المقيمين في أوروبا وكذلك في مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة انتشار الفيروس القاتل.