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الأمير تشارلز ينهي عزله الذاتي بعد إصابته بفيروس كورونا

05:48 م الإثنين 30 مارس 2020
الأمير تشارلز ينهي عزله الذاتي بعد إصابته بفيروس كورونا

الأمير تشارلز

لندن - (د ب أ)

قال مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في لندن اليوم الاثنين، إن الأمير أنهى عزله الذاتي، الذي كان قد فرضه على نفسه، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث فى كلارنس هاوس إن: "أمير ويلز غادر العزل الذاتى بعد التشاور مع طبيبه" مستخدما لقبا ملكيا آخر للأمير تشارلز.

وكان مقر كلارنس هاوس أعلن في بيان الأربعاء الماضي، أن أعراضا طفيفة لكورونا المتحور، ظهرت على الأمير تشارلز 71 عامًا، ولم يذكر متى أبلغ عن تلك الأعراض لأول مرة.

وقال البيان: "لا يمكن التأكد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في العديد من الفعاليات العامة خلال الأسابيع الماضية".

الأمير تشارلز لندن فيروس كورونا بريطانيا

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