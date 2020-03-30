دبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجنسيات مختلفة من بينهم حالتان في العناية المركزة، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 611 حالة حتى الآن.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن أحد الحالات المصابة تسببت في إصابة 36 حالة نتيجة التعامل معهم.

كما أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن تماثل 3 حالات جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، فيما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء حتى الأن 61 حالة.